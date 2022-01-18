青春不要臉｜余德丞200磅肥仔造型幾可亂真 丁子朗下體現形？ (13:55)

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣等合演的《青春不要臉》昨晚（17日）首播。

劇情講述在屋邨長大、自小生成是豆丁的齊輕舟（丁子朗飾），以及肥仔的柳德榮（余德丞Dickson飾），為擺脫「身形魔咒」而立志努力，可惜德榮惰性難移，阿舟率先「跑贏」變得高大威猛；為了趕進度德榮奇招盡出，不惜將寄生蟲塞入肛門兼食泥減肥，最後人算不如天算。

劇中飾演200磅肥仔的Dickson，原來龐大身形「冇花冇假」，網民指Dickson肥得很像真，不少人更指肥德丞與《瘦身男女》中的劉德華角色相像。

原來劇組為了增加真實感，找來身形極有分量的PA同事「阿震」，擔任Dickson「替身」，2人拍攝時只需穿上一模一樣衫褲、做出相同表情動作。由於場口精準度要求高，即使是簡單動作，也要不斷重複拍攝。Dickson接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，劇組安排武指從旁指導他與替身：「所有動作、表情，甚至節奏都要好準。」

昨晚丁子朗與Dickson於劇集首播後，開Live跟觀眾互動，有網民稱丁子朗倒吊戲劇照疑下體現形，他忍俊不禁說：「我想講凸出嚟嘅，其實係安全繩，因為倒吊有危險，所以要有安全繩。」Dickson坦言蟲蟲戲最難忘：「我覺得塞番條蟲入去都幾黐線，不過為咗瘦，就係可以去到咁盡。」

（即時娛樂）