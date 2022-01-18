闔家辣｜Edan拍喊戲感壓力 獲吳君如親授哭技 (14:14)

首次拍電影的MIRROR成員呂爵安（Edan），在賀歲片《闔家辣》中，喜獲多位前輩傳授演技，包括在戲中飾演其父母的鄭中基及梁詠琪（Gigi），及飾演其姑媽的吳君如，令Edan放下偶像包袱，將角色演得淋漓盡致。

《闔家辣》故事軸心圍繞Edan引領家人製作辣椒醬，而誘發出連串故事，情節搞笑之餘，亦大曬溫情，Edan要演一場生意失敗，愧對父母而情緒失落爆喊的內心戲，他接到劇本得知要演喊戲時，已感到壓力，Edan亦曾向君如透露，非常擔心該場演出。

拍攝當天，君如沒有自己戲分，也專程到現場教導Edan如何釋放悲傷情緒，打開自己的淚腺，最後2人在鏡頭後情緒爆發，爆喊並擁作一團，君如果然夠功力。

雖然已上了寶貴一課，但拍攝前Edan仍忐忑不安，在場的君如、鄭中基及Gigi為他打氣，用盡方法讓他進入情緒，君如還親自示範，如何進入哭泣情緒狀態，中基則陪同圍讀試戲，Gigi為Edan按肩，希望他放鬆心情演繹，身為Edan角色真身的導演Coba，亦講解角色情緒表現，希望他拿捏準確，而Edan亦培養情緒，進入狀態拍攝，為使Edan專心演出，現場所有人都默不作聲，以免影響其情緒表現。

當完成拍攝喊戲，Edan放下心頭大石說：「這場戲給我的壓力頗大，對自己淚腺的存在疑惑，因為比較少喊及不開心，當要拍喊戲時，也擔心是否做到，能否拿出自己的情緒，但又不是首次拍情緒戲，《大叔的愛》都有拍過，但對我來說是不合格，當時及現在對演戲看法也不同，經過今次拍攝學懂很多。」

Edan感激君如悉心教導：「君如表示會來幫我，叫我朝早喝些少酒，的確放鬆了，拍出來確有情緒，雖然好像沒有流淚，多謝君如幫我很多，教我如何呼吸，如何處理情緒，感激中基、Gigi這10多天與我相處，給我感覺像家人，感到他們的支持及鼓勵，令我容易投入，我給自己4、5分，勉強合格，我不是專業演員般揮灑自如，但我盡了力，君如收貨，我相信應該合格。」

（即時娛樂）