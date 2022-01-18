林穎彤延續爆炸頭造型拍廣告 最難忘扮李小龍 (17:55)

林穎彤（Bella）以代言人身分拍攝信貸廣告，由於上一輯Bella的爆炸頭家庭主婦造型，深受粉絲及客戶愛戴，於是在新廣告也延續這個造型。

Bella說：「好感恩，其實2019年第一次合作已經好開心，冇諗過4年後嘅今日繼續用我，其實同拍攝團隊合作好難忘，尤其舊年嘅爆炸頭家庭主婦造型，個個見到都話搞笑，估唔到呢個髮型會變成icon。新一輯廣告延續爆炸頭之餘，我仲要扮日本學生妹、韓國大媽、Michael Jackson、李小龍等。」

廣告中Bella還要發揮語言天分，扮日本學生妹講日文、扮韓國大媽講韓文、扮MJ講英文，但她最難忘是扮李小龍，Bella說：「團隊好好，一早錄定韓文、日文畀我練習點講，但講到扮李小龍，淨係著住佢套黃色戰衣，我真係食多少少嘢都唔敢，之後仲要耍雙截棍，我本身玩都未玩過，但要扮到好識耍、好有型，好多次條棍揈中我身體『啪』一聲，證明我好畀心機，希望耍好雙截棍，但工作人員好擔心我，驚我會受傷。」

即將踏入虎年，Bella的工作計劃已籌備中，她說：「嚟緊除咗繼續做綜藝節目，近排籌備錄新歌，同監製、作曲人開會，新歌會加入自己想法，參與度比以前多，想透過音樂，畀大家了解多啲我內心世界。」

（即時娛樂）