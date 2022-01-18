陳展鵬講有味笑話 晚晚跟老婆單文柔做「功課」 (18:10)

陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚等，今天（18日）於電視城宣傳劇集《鐵拳英雄》。演員們玩爆氣球遊戲，期間，展鵬和山聰要雙腿夾住氣球，分別被詩詠和子羚以高跟鞋踩爆波及用屁股坐爆波，同場其他演員笑說：「他們還要生（BB）㗎！」場面搞笑。

剛度過45歲牛一的展鵬表示，今年生日過得甜蜜又開心，有女兒唱歌賀壽，又收到太太單文柔親手炮製「箭豬蛋糕」，他說：「蛋糕非常有意思，寓意萬箭穿心，叫我遇到什麼都不用怕，有她保護我，搞到我現在不敢切，打算擺到它發霉，發住過年。」

談到太太承諾每年為他做生日蛋糕？展鵬稱2人未正式拍拖，對方已開始親手整蛋糕，她說：「她知我要孭住頭家，又要養妻活兒辛苦，所以表達心意。」問到如何報答太太？展鵬大講有味笑話，笑指晚晚都「報答」，他說：「生多幾個就是最好的報答，掛住做『功課」就不會想其他了。」

正在放假的詩詠被問到可有男士約會？她笑指本打算趁放假，晚上可出去吃飯，但現在只有留家自我陶醉，稍後跟黃翠如齊學插花。至於翠如有否介紹男仔給她認識？詩詠說：「她現在不敢，因之前失敗過，她說陪我算了！（叫林盛斌介紹？）我等他開婚介公司，感情隨緣。」

（即時娛樂）