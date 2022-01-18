周杰倫3月香港演唱會再延期 主辦單位：太多不可預測變數 (19:12)

台灣男歌手周杰倫（周董）的世界巡迴演唱會香港站一再延期，主辦單位寶輝娛樂今午（18日）在社交網宣布周董的演唱會香港站又要再延期。

「致一直為周董守約的歌迷：從2019年準備周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站開始，我們沒有一刻想過會一等便等了兩年。

為了配合這兩年來不停變動，寶輝娛樂沒有一刻是停下來，棄訂之前的迪士尼場地，再重新另覓適合的中環海濱活動空間，再跟政府各部門協調等候批准，籌備台灣團隊到港酒店，預留幾百人團隊機票，期間又再印製新的門票，以防非法盜版等等，我們苦苦堅守三年，幾乎想放棄，但各位歌迷朋友卻給予我們無限量支持，很多朋友都選擇堅守不退票，讓我們與台灣杰威爾公司感動萬分，亦重獲動力，去苦守下去，期盼世界會轉好，我們能有開心相見的一天。

Omicron的爆發，來勢洶洶，政府於上周五宣佈，再延長14日一系列收緊社交距離，期間所有大型活動亦將迫於取消。我們正面對前所未有的困難，飛機航班每天也不穩定的不停變動，隔離日期的延長，加上要配合香港政府對疫情的瞬息萬變措施，太多太多不可預測的變數，令我們演唱會之工程跟本無法進行。經與杰威爾團隊商討後，只能再次痛苦無奈宣佈取消今年三月分之演出。

杰威爾、杰倫及寶輝公司非常感謝三年來香港歌迷對我們的支持和信任，周杰倫對香港站的演唱會，承諾不會放棄，待疫情緩和，我們一定馬上重啟，盡快跟大家見面。」

之後再在補充回應寫道：「3月的演唱會將會延期，待疫情稍為緩和，我們將會再次展開籌備工作。想等待演唱會的朋友，敬請保留門票，留意我們FB和官網的公佈；希望退款的朋友，可以參考我們12月29日的post，填寫退款表格安排退款。」

（即時娛樂）