「好彩妹」鍾嘉欣明天飛返加拿大：可能1年後才回港 (19:38)

鍾嘉欣今天（18日）到尖沙嘴出席商場活動，她表示與3歲幼子留港1個月，原定上周回加拿大，但航班因第5波疫情取消，延至明天（19日）才坐直航機離港，她祈求一切順利，「我回去危險區，都要接受14日居家隔離，大家祝福我，我會做好防疫措施，保持健康思想和身體，好好照顧自己」。

談到她失落視后仍保持好的心理質素，嘉欣說：「多謝，人生一定面對高低，好多事發生在身上，要珍惜每個令我們昇華機會，面對所有事都會好，好似我以前拍劇個角色叫『好彩妹』，有個好招數『笑口常開，好事自然來』，我常抱這個心態，今次回來，好感恩，疫情下都接到工作。」

農曆新年她要在隔離中度過，雖然欠過年氣氛，她認為身體健康已好：「相信大家捱過就活得好，大家加油、保重，堅持一定得。」她又讚5歲大女已懂事，分開一陣子沒有扭計，她笑說：「我個女說準備1萬個擁抱和親吻，等我回去一齊睡覺，好期待。」

鍾嘉欣承認有工作斟洽，但因疫情關係，不想與家人分開太久，要經深思熟慮，她說：「未有計劃何時再回港，可能1年後。其實我老公好多親戚在香港，若果疫情過去，老公說會立即回來。」她又發現3歲兒子留港1個月後成長得頗快，學會廣東話對答。

（即時娛樂）