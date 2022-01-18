52歲伍詠薇嬲爆被屈做「子宮保健」博生B：感覺躺着中槍 (20:50)

現年52歲的伍詠薇（伍姑娘），最近被指接受「子宮保健」療程博生小朋友，不甘被屈的伍姑娘在社交平台爆Seed，表示被雜誌大整蠱，她留言：「去做保健療程就屈我一定為生仔嘅⋯⋯新舊嘅偷拍相撈埋一齊炒埋一碟，周時跟蹤偷拍預咗你哋⋯⋯但今次，貴週刊喺我Facebook/ IG偷圖不特止，仲要喺人哋公司網頁偷圖去力証我一定係為生仔⋯周時被偷拍跟蹤俾我發現與否我都冇所謂⋯⋯但係今次我感覺躺着中槍感覺不良好，仲要送個封面俾我啼笑皆非⋯⋯一直同你地關係良好，（我以為）但係今次本小姐唔開心俾你地屈得我好應。本小姐每星期都去做『子宮保健』係為養生，即係等於我每星期去做facial一樣，係『保養』⋯⋯呢啲係常識👌各位親戚朋友及關心我嘅人類：我親自喺呢度回應：費事咁多人WhatsApp搵我問長問短⋯⋯『我唔會生小朋友』⋯⋯只係做保健療程就係咁簡單，多謝貴週刊『新一年』送一個封面比我。」

相隔數小時，伍姑娘再出post，「終於真係好多朋友WhatsApp我WeChat我話笑死佢哋sssss喎⋯⋯所以既然大家都了解事情啦，又已經比朋友笑爆嘴啦⋯⋯呢個～～『常識解答』嘅post應該告一段落，亦都知邊位人士如此妙筆生花⋯⋯為我創造一篇咁『夕陽浪漫』嘅新聞，咁我就將呢一個post喺15分鐘之後刪除佢，唔係我啲朋友又笑我～～咁樣post出嚟只會令更多人好奇想睇⋯⋯又會囉，收筆」。

（即時娛樂）