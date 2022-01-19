呂爵安專注工作無暇拍拖 君如叫Edan帶盧瀚霆拜年：一齊HeHe哈哈 (17:20)

君如問Edan有沒有看過她主演的《洪興十三妹》。（Ig影片截圖）

快將25歲生日的呂爵安（Edan），今午（19日）聯同「姑媽」吳君如開Ig直播，繼續宣傳賀歲片《闔家辣》。他們快閃到3個地方簽電影海報，期間君如還在車廂內預祝Edan生日，「姑侄」還隔空咀嘴，他們集氣希望電影能在年初四上映。Edan還許下生日願望：「《闔家辣》票房大賣，希望開《闔家辣2》。」

君如笑問他是否25歲成家立室？Edan說：「咁又唔使住。」他又識做表示新春期間會到「姑媽」君如屋企拜年，君如叫他帶同女朋友一齊拜年，Edan說：「如果有嘅話。（有沒有女友？）梗係冇，專心工作。（是否公司叫拍拖低調處理？）其實又冇乜，佢哋冇鼓勵拍拖，我又未想拍拖，要專注工作，太忙都冇時間拍拖，拍嚟冇意思。」君如又搞笑叫Edan帶「阿牧」盧瀚霆（Anson Lo）拜年，並笑說：「一齊嚟HeHe（嘻嘻）哈哈。」

君如則自爆生「壓力瘡」，Edan安慰她：「青春先有瘡。」君如接着說：「對呢部戲有期望，同你第一次合作拍電影，Gigi（梁詠琪）都係正式合作，多年來冇合作過，唔想你同佢嘅粉絲失望，我係一個監製，冇壓力就假。」Edan再拍膊安慰君如：「放心！OK嘅！」君如還相約Edan到時打牌減壓。有網民問Edan會否邀請《闔》團隊上《膠戰》？Edan坦言都想crossover，但不知道有沒有這個機會。

（即時娛樂）