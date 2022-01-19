商台被指不太喜歡環球旗下歌手作品 網民稱AGA去年連奪兩個叱咤金獎 (17:55)

有網民稱2021年初AGA在叱咤頒獎禮奪得女歌手及唱作人金獎。（資料圖片/Ig截圖/明報製圖）

商台將於3月15日舉行「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，但由於演出單位並無環球唱片公司歌手參與，惹來環球與商台交惡傳聞。環球方面今天回應稱沒有杯葛商台，並指近兩年商台不太喜歡環球唱片旗下歌手作品。

事件惹來網民熱話，有網民在「iamkingjer」的Ig留言，稱環球女歌手AGA（江海迦）去年初已連奪叱咤女歌手金獎及唱作人金獎，以及有一首叱咤十大歌曲，並指「環球失憶」；同時亦有網民稱今年初的叱咤頒獎禮，環球所屬的石山街和P1X3L分奪生力軍組合金獎及銅獎，曾比特亦膺男生力軍銅獎，有網民說：「環球鍾意鬧脾氣唔係第一日嘅事。當年四大同TVB決裂，佢哋第一個衝去亮相亞視㗎，所以大家唔需要太驚訝，可憐咗P1X3L同石山街就真」、「咁嘅公關災難先害死歌手」、「石山街同PIX3L無攞獎咩？陳蕾咁正都無啦～又唔見華納出聲～無獎就話人唔支持？環球又幾支持商台？」

不過亦有網民稱商台「玩嘢」：「宜家明明係商台玩嘢先啦，係商台杯葛環球啊，唔係環球杯葛商台啊，903先係同以前TVB一樣小氣玩小圈子啊」、「Gin Lee連續三年白果，唔計舊年，19年喘息空間 20年 幸福門 美男子與香煙 大碟Dear Secret 全部高質都冇奬。Jace舊年女歌手三甲仲要輸俾冇人氣冇唱功嘅黃妍，未計Serrini 陳蕾食白果！903繼續自high囉！」

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（即時娛樂）