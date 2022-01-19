薛凱琪跳出童話世界 與麥浚龍合唱另類偷情歌 (18:10)

薛凱琪（Fiona）、麥浚龍（Juno）再次推出合唱歌《月球上碰面》，歌曲推出前一星期，Fiona已推出單曲《月台上碰面》。原來，兩首歌是描述同一個故事、同一對男女，只是《月球上碰面》添加了男聲，從男性角度為聽眾帶來更立體的體驗。

從前的Fiona受童話世界保護，認為所有事物都美好，但隨住年齡漸長，想法不再天真爛漫，歌曲亦嘗試在「現實」與「夢幻」之間取得平衡，令Juno產生了「月台與月球」這個偷情故事的概念。Juno說︰「Fiona以前的音樂，其實都是她在飾演一個童話故事中的小女生，所以有非常純真的內容，這位小女生是時候走出童話世界。以前的Fiona代表日光，因為富有正能量，予人溫暖光明，但我想跟她做一首屬於夜晚的歌曲，讓大家接觸這位女生比較貼近現實、比較陰暗的一面。」

Fiona在故事中飾演一直沉醉在童話世界的女生，因為她在現實世界中一直等待一個人，卻一直等不到。在月台的對面，有一位似等待一個人的男生。兩人每日出現的時間、地點相同，漸漸建立了有趣的關係，隔着一條火車軌共處，曖昩地聊天。Juno寫故事藍本時便決定要將歌曲分為兩個章節，第一個從女生角度出發的《月台上碰面》，其次是描寫更多男生角度的《月球上碰面》。

（即時娛樂）