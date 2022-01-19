張敬軒啜核哨牙造型 激似《食神》「火雞姐」莫文蔚 (18:44)

張敬軒（左圖）的造型激似莫文蔚在《食神》演的「火雞姐」。（fb影片截圖/網上圖片）

張敬軒有份演出由七仙羽（七師傅）主持的ViuTV節目《七福星》，日前預告片播出，軒仔和七師傅有「牀戲」。今天軒仔在社交網貼了短片，片中他的假哨牙相當突出，再加上金色倒三角眼鏡，造型爆笑兼襯到絕。

有網民留言指軒仔的扮相激似《食神》莫文蔚飾演的「火雞姐」，軒仔寫道：「多謝師傅七仙羽及ViuTV的邀請，密切留意2月1日大年初一晚上10:30 Viutv 99台《七福星》，跟大家拜年，共度新歲，恭喜發財！！

另外有新嘢想同時介紹，話說最近YouTube好似有新嘢，咁我就諗住試下用#YouTubeShorts，同大家分享多啲少少咸 #老少咸宜個咸，多多趣嘅短片，於是我就開始玩YouTube shorts喇，你哋得閒快啲撳入去#CLS啦，咪諗多咗呀，係Comment、Like同Subscribe好冇。#為咗配合番YouTubeshorts #拍到我個人都shortshort哋 #大家有目共睹㗎啦 #你short我都short #唔係點出嚟walk 不過 #疫情下都係唔好周圍walk 柴J祝大家身體健康！！」

（即時娛樂）