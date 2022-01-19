青春不要臉｜翻拍汪明荃經典牀褥廣告 伍樂怡被1980年代唱腔考起 (19:09)

伍樂怡在劇中翻拍汪明荃經典牀褥廣告，她被1980年代的唱腔考起。（大會提供）

由丁子朗、余德丞、伍樂怡和劉穎鏇等合演的《青春不要臉》，前晚講述妍妹（伍樂怡飾）到齊輕舟（丁子朗飾）家中借用錄影機，期間電視畫面播放牀褥廣告，雖然廣告畫面僅6秒，而且並不是在當眼位播放，但劇組還是翻拍這經典廣告現代足本版。

在約30秒的現代版中，充滿1980年代紅星氣息的伍樂怡（Kelly），先在記者簇擁下步入機場禁區，之後身穿古裝對鏡子露出倦樣，鏡頭一轉又見Kelly寫意睡在牀上，並背對鏡頭伸懶腰；最後Kelly以套裝亮相，超甜美笑容讀出廣告口號：「打破平嘢冇好嘅定律。」

亮點在於Kelly的1980年代唱腔，她表示是挑戰：「負責錄音嘅同事想我跟足1980年代唱腔同語調，佢哋教我上網搵原片嚟睇，學阿姐唱腔，我成首歌都盡力模仿阿姐，真係有啲難，有啲版本錄出嚟好似走晒音咁，聽番都幾搞笑。」

Kelly又指自己在外國長大，但對這首經典廣告歌充滿回憶：「呢個劇畀咗好多機會我去重現以前經典廣告、角色同片段，好感恩。」Kelly又笑指拍攝這個廣告很舒服，皆因大部分時間均是睡在牀上：「我嗰時真係差啲瞓着。」

（即時娛樂）