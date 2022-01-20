《IT狗》向經典電影致敬 神還原《英雄本色》場面 (16:43)

ViuTV原創劇《IT狗》昨晚（19日）播出第8集，除了有倪晨曦、林祖輝和李靖筠客串外，由陳湛文飾演的Billy（男B）和凌文龍飾演的阿信，神還原由「Mark哥」周潤發和狄龍演出的電影《英雄本色》經典場面，網民讚場景、服裝及造型，以至細微位，都跟得相當到位，引起觀眾迴響。

劇情講述男B辭職後，一拐一拐的在停車場食飯盒，他的小動作跟《英雄本色》Mark哥中槍後的場景相若，不過男B就只是說「腳痺」，十分搞笑。

已為人父的「男B」陳湛文在社交網分享「深宵感觸文」，他寫道：「今（昨）晚ep8（第8集），我諗我哋全team都既緊張又期待呢一幕，雖說呢一幕有戲仿成份，但我同小龍 @siulungling（凌文龍）拍攝時其實好緊張，就正正因為佢係《英雄本色》、正正因為佢係狄龍、正正因為佢係周潤發，佢哋都係站於香港電影界一個好重要嘅位置。呢一幕係簡導 @lawrencekan26（簡君晉）由衷想向《英雄本色》致敬嘅一筆。

能夠成為向經典致敬嘅一員，喺感動萬分之餘，伴隨住嘅係見到一種曙光.....因為曾經有一段時間，紛紛眾說『青黃不接』，我唔敢講我哋接到/接咗棒，但我想講依家已有一班傻佬傻婆不繼咁開拓、探索緊一個未知嘅新世界。」

（即時娛樂）