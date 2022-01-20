爆谷一周｜延續《納米》貼地精神 谷德昭讚ViuTV夠大方 (17:20)

谷德昭主持的《爆谷一周》周末首播，頭炮嘉賓是《闔家辣》導演鄭晉軒、主演的吳君如和呂爵安。（fb圖片）

由谷德昭（肥谷）主持的ViuTV節目《納米無明火》去年獲得不俗反應，今年肥谷再跟製作團隊合作，炮製類似美國《Late Show》的節目，新節目名為《爆谷一周》，頭炮嘉賓是賀歲電影《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）、主演的吳君如和呂爵安（Edan），節目於周六（22日）晚上8時半首播。

肥谷在社交網貼了和君如、Edan及Coba合照，他表示當初參與《納米無明火》最大得着是認識到合得來的製作團隊，節目播畢後，他和團隊一直商討接着應該製作一個怎樣的節目，肥谷跟觀眾朋友討論過，他們喜歡《納米》原因，是因為夠貼地、好心地、有娛樂性及幫到人。

肥谷寫道：「我自己一直很希望主持像美國《Late Show》那種節目，圈中朋友如果有需要的話，歡迎嚟傾吓玩吓順便做吓宣傳，要做呢種節目，需要一個大方嘅電視台，呢點ViuTV做得到。

最好當然Weekdays day day做，但Workload太大，所以每逢週六晚做一集。每集一粒鐘，我同團隊基本上時時刻刻都喺度傾，點樣可以將貼地、好心地、有娛樂性、幫到人嘅精神延續落去，節目內容如無意外無耐就會有啲增刪，會諗啲唔同環節轉吓，喺你未悶、我未悶嘅時候又轉吓咁啦，歡迎大家睇定啲之後踴躍提供意見，搞到個節目好似人人有份咁。」

（即時娛樂）