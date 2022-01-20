飯戲攻心｜黃子華家庭觀念重 張繼聰讚電影有教育意味 (21:32)

黃子華與張繼聰（阿聰）合演賀歲片《飯戲攻心》，因政府延長社交距離措施，戲院暫時關閉，未能在大年初一（2月1日）上映，最快要年初四（2月4日）才能上映。

黃子華日前受訪時，未敢預測電影上映時的票房數字，他說：「現在有很多理由影響會唔好，好似去年，你幾叻都冇用！」阿聰也認同，他表示就算不是疫情，票房亦非演員所能控制，只可以盡力做好本分，其他不去多想。

阿聰透露《飯》片非一般傳統賀歲片的胡鬧格局，是一部戲劇式輕喜劇。黃子華則形容是激情喜劇，他一臉正經說：「好激㗎！講我和阿聰兩兄弟爭女，拍攝時，我們都拍到嘩嘩聲，有場戲阿聰圍着飯枱像演莎士比亞名劇，兜個圈去揶揄我，對白好黐線，其實又好合理，他拿捏得很好。」

電影用香港人愛吃的叉燒來圍繞他們的兄弟情，黃子華稱叉燒代表家庭、整個城市，是香港很惹味的食物，一講叉燒便有一種家的溫馨感覺。

阿聰覺得電影頗有教育意味，透露14歲兒子張瞻吃飯時，總是心不在焉，他覺得一頓飯為何吃那麼久，有時更不見蹤影。他說：「我都經歷過兒子的階段，20到30歲，大年初一都沒跟父母去過拜年，因為爸爸太放任我，但到我現在這個年紀就很享受和家人共處，珍惜一起吃飯的時刻。」

黃子華被問到家庭觀念是否也很重？他說：「比以前更加珍惜，新年一定跟長輩拜年。我很喜歡過節，其實慶祝節日本身好人為，但人生就是好人為，像巴西嘉年華，跳舞跳足一個月，有人會覺得太過刻意營造，但讓大家可以相聚，為大家帶來歡樂，又有何不好？人生就是要搵藉口讓自己開心。」

（即時娛樂）