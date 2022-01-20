讀取惡心的人們｜「御用死人」金南佶有型有愛心 創NGO濟貧 (21:41)

金南佶有型有愛心，被網民票選為最想嫁的男人之一。（大會提供）

由金南佶、陳善圭、金素珍主演的犯罪懸疑韓劇《讀取惡心的人們》上周登場後，惹劇迷熱話，男主角金南佶演技獲讚，而該劇在「黃Viu煲劇平台」熱播。

入行多年的金南佶，在2009年憑古裝劇《善德女王》打開知名度，之後演出的劇集，每當大結局，金南佶所飾演的角色都以「死亡」告終，令他獲封「御用死人」稱號，直至5年前演出《名不虛傳》，他終於以搞笑表情擺脫稱號。

金南佶除了是演員、歌手及導演外，原來他是NGO非政府組織創辦人。金南佶在2013年成立了Gil Story NGO非政府組織，他透露成立組織的原因，全是一位菲律賓粉絲的來信：「當年她寫信告訴我當地發生海嘯，需要幫助，當時我左思右想，遂決定通過眾籌方式募款，給當地300戶災民轉交了救護品。」

由於營運NGO需要投放大量資金，金南佶的朋友皆以為他會放棄，但實情是金南佶自掏腰包堅持了好幾年，他說：「以我的微薄之力，是無法讓人們擺脫貧困的，但我想我的行動，至少可以給人們帶來慰藉與希望。」

外表有型又有愛心的金南佶，曾獲韓國福布斯名人榜最具影響力公眾人物第17位，被網民票選為最想嫁的男人之一呢！

（即時娛樂）