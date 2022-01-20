七線人棄王｜鄭雋熹憶拍劇辛酸 開工冇人理 收工冇人叫 (21:57)

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠5位七線藝人主持的綜藝節目《七線人棄王》，於上周六（15日）晚在翡翠台播出半小時精華版後，myTV SUPER即緊貼於同一晚將一連10集的足本版，在myTV Gold全套上架。

5子為節目構思多個環節，除了camping，還有無厘頭爆趣短劇，以及無底線自爆式Talk Show「七線爆料王」等。

在自爆及爆料環節中，5子輪流分享入行辛酸，當中以接二連三備受不禮貌對待的熹熹最「黑仔」，他先後在不同集數分享令人無語的經歷，其中「碼頭食風」事件，更實在反映了七線藝人的辛酸：「當時我個角色係飛虎，咁我喺碼頭笠晒頭咁吹咗8個鐘，但我冇拍過任何嘢，叫都冇人叫我走，係我哋見到啲crew執緊嘢先知（收工）。」

熹熹亦不止一次拍攝期間險中暑，一次是因為身穿恐龍裝內置風扇壞了，另一次是原本已在拍攝期間受傷血流如注，豈料雪上加霜疑似中暑，可惜現場不但只得好友程浩駿關心他，就連程浩駿想為他拿凍飲降溫，也遭工作人員阻止：「呢啲嘢唔係畀你哋飲，係畀啲演員飲。」2人指幸得同場的蔡思貝送出手上凍飲才得以解困。

除了5子開心share七線藝人苦與樂外，「爆料王」環節嘉賓朱斐斐、黃凱琪及孟希璘亦暢所欲言；3人之中以朱斐斐爆料指數最高，又全程不避嫌與姚宏遠表現親密，甚為搶鏡。

為了確保爆料夠狠夠準，5子設計無數「酷刑」，包括：喪隊辣椒、掹腳毛、掹眼眉毛、掹腋毛及用鼻吸胡椒粉等；而林浩文被委任「酷刑測試專員」，除了試食勁辣辣椒、辣到面紅兼狂流眼淚，又在眾人圍攻下遭狠掹體毛，雖然痛到碌地，但林浩文勁好脾氣，沒有動怒。

（即時娛樂）