鍾欣潼41歲生日馬拉松式慶祝 連收8個蛋糕 (13:44)

鍾欣潼（阿嬌）今天（21號）41歲生日，好友蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒及經理人霍汶希（Mani）先後在社交平台上載之前為她連環開派對慶祝的照片。阿嬌在兩場慶生活動中共收了8個生日蛋糕，非常厲害﹗

阿Sa踏正今日零時零分在社交平台發文︰「今天00:00，生日快樂我的嬌～能夠與你相識相知相伴二十多年，很幸運也很幸福，和你並肩前行的時光總是那麼美好！這一年我們在工作中常常都會被cue到我們一起經歷的這21週年，回答了很多很多關於我們友誼的問題，又看了很多舊照片和視頻，但無論看多少遍，每一次還是會特別有感觸，好多畫面都歷歷在目。開心時，我們在一起是雙倍快樂，低落時，我們是彼此的溫暖。希望你永遠開心的笑，勇敢做自己，我會永遠永遠在你身旁，不止舊時，不限未來，給時間更多時間，愛你愛你愛你愛你愛你～」

Mani則表示︰「很開心陪著你一年又一年，看著你發光發熱，從小小女孩到小小女人。這麼多年來，最掛心的就是你，但你總是用自己的勇敢堅強、真誠善良感動著每一個人。新的一歲，希望你在有愛的世界裡依舊保持自在從容，溫暖自信。雖然未來的路還很長，但你永遠不會孤單的。我哋會一直都在，友誼不會過期，永遠愛你❤️。鍾欣潼，生日快樂！帶著愛，繼續出發吧，一起迎接又一個全新的四季～」

（即時娛樂）