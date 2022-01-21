魏浚笙公開「黑圖」賀呂爵安生日 黃偉文自爆有相唔敢甫 (14:18)

魏浚笙趁呂爵安生日公開他的「黑圖」，黃偉文自爆手持呂爵安樣衰照片，但不敢公開。（魏浚笙、黃偉文Instagram圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員呂爵安（Edan）今天（21日）25歲生日，好友魏浚笙（Jeffrey）在社交平台公開Edan的「黑圖」，以及他被Edan「胸襲」的照片，向Edan送上祝福。黃偉文（Wyman）對Jeffrey笑言︰「其實我都有張佢樣衰嘅，諗咗好耐，但冇你同佢咁熟，都係唔post😆！」大批網民留言求Wyman公開Edan的「黑圖」，叫Wyman放膽公開照片，又指Edan其實更愛「黑圖」。

Wyman在社交網上載與Edan的合照，留言︰「E先生生快！唔知買咩畀你好，2021年香港4個串流平台的點擊率當禮物可以嗎？😆 哈哈，希望以後每年可以送番一模一樣嘅禮物，咁就真係年年有今日。講吓笑啫，希望你同大家都有幽默感同音樂。我同呂生咁耐以嚟，其實只係見過一次大概50秒鐘，所以只得一組合照。」Edan回覆︰「Thank you Wyman❤️❤️❤️，呢個禮物冇得頂啊🤣🤣😘😘﹗」

另外，一班「爵屎」（粉絲暱稱）在大廈外牆租下廣告牌，向偶像送上生日祝福。

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（即時娛樂）