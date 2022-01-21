飯戲攻心｜黃子華解構與鄧麗欣張繼聰錯綜複雜關係 (17:10)

黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文，拍片解構他們在電影《飯戲攻心》 中錯綜複雜的關係。黃子華戲中飾演宅男大佬陳鴻，對前度Monica（鄧麗欣飾）餘情未了。Monica再次出現，身分竟然是二佬陳禮（張繼聰飾）的現任女友。Monica更搬入陳家，朝見口晚見面，子華只能「做得大佬，乜都頂到」。鄧麗欣後來知道當年與子華是因誤會而分手，夾在兩兄弟中間的她與子華、張繼聰關係糾纏不清，每逢遇上尷尬場面便說︰「不要激我，我會跳掣！」

三弟陳熹（陳湛文飾）性格吊兒郎當，對女友Josephine（王菀之飾）愛理不理，同時拒接手家族的叉燒生意。他說︰「大佬二佬不肯燒叉燒，我就寧願做嚿叉燒！」 王菀之飾演的Josephine是位中女廚神，與陳湛文拖拉8年也未能開花結果。萬人迷KOL「Ah Meow」（林明禎飾）愛情至上，前度無數，少女時代已迷戀子華。

導演陳詠燊希望觀眾看完《飯戲攻心》後可一家人暖住過年：「如果家人可以選擇的話，你會重新選過嗎？如果你們之間曾經愛恨交纏過，你還會希望跟他繼續成為一家人嗎？其實，家人的定義從來就只有一個，就是在團年飯的那一天，你仍然最想與他圍着同一張飯桌，一起笑着過，暖着過！」

（即時娛樂）