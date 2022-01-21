陳志雲爆商台員工遭MIRROR幕後團隊不禮貌對待 (18:46)

陳志雲在其網上節目中爆料，表示曾聽過有電台同事被MIRROR的幕後團隊不禮貌對待。（YouTube片後截圖 / 明報製圖）

MIRROR的官方Instagram（Ig）小編，近日被指沒認真經營MIRROR的社交平台及幫MIRROR宣傳；有「鏡粉」更公開與MIRROR官方Ig小編的對話截圖，轟對方態度欠佳。MIRROR經理人花姐（黃慧君）最後要發文代小編道歉，承諾會做好MIRROR的歌及Ig。

陳志雲日前在其網上節目爆料，表示聽到曾有電台同事遭MIRROR幕後工作人員不禮貌對待。他說︰「MIRROR個別成員久不久都會到電台接受訪問。有一些同事都是他們的粉絲，一知道他們會來的時候，就會趁機會走到直播室前，等候他們拍攝一張照片。有位同事說，當時跟隨MIRROR的工作人員頗不禮貌地對他說︰『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有冇徵求過你上司同意？』結果場面相當尷尬。」

陳志雲明白藝人有時候會相當匆忙，未必有空餘時間於受訪後跟每個人合照，但其實工作人員可以用更禮貌的方法婉拒，代藝人說一聲對不起，稱因工作關係未能多拍照片，相信大家都會諒解及明白。不過，陳志雲強調︰「這些都是我聽聞發生過的事，有沒有這樣發生，我真的不知道。如果真的發生過，就希望幫助MIRROR宣傳的同事，可以參考一下這個意見。畢竟大家都是愛MIRROR，才會有這樣的反應。」

商台雷霆881的DJ楊樂笙近日兩度在社交平台爆料，指MIRROR的經理人團隊態度差。他說︰「 一直都忍住唔講，但見到有人講就講幾句。其實MIRROR身邊倒米嘅，又點止呢個Ig admin？ 我自己親眼見過同聽過都有唔少，說話非常難聽，態度極度惡劣。我成日都覺得好奇怪，因為management態度差，受害嘅一定係藝人本身。舉例如果被MIRROR management惡劣對待嘅人，將來有機會做某傳媒或品牌高層，你估會對MIRROR有咩印象？如果我小氣嘅，獎項我會俾其他人，廣告亦寧願搵其他人拍，唔係因為MIRROR唔好，而係因為唔想受氣唔想煩。做人無PR，拖後腿，係好大鑊。難為MIRROR各成員一直努力工作。」

楊樂笙又轉載了陳志雲講述MIRROR幕後團隊問題的網上節目片段，留言︰「片入面除咗講私追問題，亦有提到MIRROR公關團隊問題。而片段入面所講嘅，我都聽講過。都係嗰句，公關態度差，受害嘅只係藝人。」

（即時娛樂）