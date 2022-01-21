思家大戰︱李思捷被老同學窒到口啞啞 伍韻婷誤指C君鹹濕 (20:08)

李思捷在新一集《思家大戰》中被相識至少30年的同學窒到口啞啞；伍韻婷因言語誤會誤指C君「鹹濕」。（大會提供 / 明報製圖）

無綫遊戲節目《思家大戰》周日晚（23日）播出第19集，參賽嘉賓有來自J2的「陀地冇人性」隊，以及家庭觀眾代表「同李學壞」隊，J2節目創意總監C君亦有現身捧場。歐陽偉豪（Ben Sir）率領的「陀地冇人性」隊，成員有陳嘉慧（Erica）、黃紫恩（Jojo）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）。家庭觀眾「同李學壞」隊的5位成員，原來都是主持李思捷相識至少30年的同學。他們瞞住李思捷向製作組自薦影片，最後因為表現突出被選中上節目。

「同李學壞」隊一出場，隊長小Bill即狂窒李思捷︰「打極畀你都唔接﹗」李思捷妙回︰「電話沒顯示你名字。」Bill反擊︰「當然，因為我的電話號碼不是曾志偉的那個號碼，你當然不接電話﹗」李思捷招架不住，無言以對。

今集其中一條問題是「問咗100位女士，瞓醒見到李思捷喺隔籬會點做」。眾嘉賓一時瘋狂負評，一時又將李思捷捧上天，令李思捷情緒如坐過山車。C君亦被擺上枱，J2隊回答問題「衰老闆特徵」時，思捷竟叫他們以C君平日行為作為答案藍圖，令C君落得一身負評。伍韻婷更因言語上的誤會，誤指C君「衰鹹濕」，令思捷虛驚一場。

（即時娛樂）