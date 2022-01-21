余德丞拍《青春不要臉》過足戲癮 爭取更多影視演出機會 (22:38)

余德丞在無綫新劇《青春不要臉》飾演柳德榮，由肥仔蛻變成巨星，角色以劉德華、梁朝偉、周潤發為藍本。「劇情講我演不同時代的經典角色，全部在我出世之前發生，要翻睇好多片段。」他穿上劉德華1983年表演「心口碎大石」服裝，拍攝時心口被碎片磨損；還有模仿梁朝偉當年用牙齒拉汽車，咬著毛巾和橡筋，牙骹好攰。戲劇方面，他扮楊過初嘗演古裝滋味，黐頭套花時間和心機。他又重演《上海灘》演許文強，過足戲癮，滿意造型。

《青》劇故事透過1980年代娛樂圈為背景，講述一班電視台藝訓班學生的奮鬥故事，激勵大家別輕易放棄，要勇敢面對挑戰，為目標和夢想去努力，並向一眾明星前輩致敬。余德丞開心拍攝時吸收好多事物，無忘對演藝工作初心和熱誠，希望做出一番成就，爭取更多影視演出機會。

他2018年曾在球場感不適昏迷，被送入深切治療部，一度有生命危險。他康復後以做綜藝節目為主，去年獲得在《青》劇做男主角機會，雖然有壓力，但珍惜機會，多得監製及其他演員給予信心及鼓勵。他自覺演技仍有不足之處，只求這部青春喜劇帶出一點活力，為香港人打氣。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）