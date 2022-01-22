監製MIRROR團歌惹鏡粉投訴 Edward Chan否認偏心姜濤 (23:06)

音樂製作人Edward Chan（陳浩然）早前在商台《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「監製大獎」，他近年為陳柏宇、林奕匡、黃妍、MIRROR多位成員炮製歌曲，被喻為新一代金牌監製。他接受《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，談到MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）2019年出單曲，他們的經理人花姐（黃慧君）已找Edward Chan擔任監製，之後他再接手盧瀚霆（Anson Lo）的個人作品及MIRROR團歌。

對於MIRROR團歌因安排獨唱部分及先後次序問題，不時惹來「鏡粉」（粉絲暱稱）投訴。Edward說：「確實收到最多意見及投訴，其實我每次做團歌都好小心。（偏心姜濤？）有時姜濤唱先，因為那句歌詞真的有他的性格及適合他唱，或者因為跟他熟絡些、了解他多些，讓人有這種感覺。」

談到為MIRROR三子監製個人作品經驗，Edward形容姜濤與Ian性格有很大分別：「姜濤很有想法，很知道自己要做什麼音樂，例如第九胎《鏡中鏡》，是他很想做的類型，整首歌的精神由他出發，互相會推薦大家聽到的，過程好互動。Ian很特別，跟姜濤相反，他有主見但未必會出聲。就像一個用棉胎冚住自己的人，很保護自己，就要花多些功夫了解他。好像用些易入手的話題跟他傾，看他有什麼壓力，要慢慢誘導他說出來，或者從蛛絲馬跡問他的想法。」

至於Anson Lo，Edward由Anson首支個人單曲《一所懸命》已擔任監製，及至去年《Megahit》取得空前成功，Edward坦言歸功於ViuTV團隊的策略。他說：「Anson Lo選擇我監製，或許因為他做舞蹈員時，演出過我做的演唱會，喜歡我做出來的節奏。但《Megahit》必定歸功於Anson公司，Anson這情況很特別，之前做《一所懸命》很多人反對他，所以年初我們做一首《EGO》讓他抒發情緒。劇集《大叔的愛》是一個轉捩點，人氣逆轉得這麼厲害是未見過。劇集出了首慢歌《不可愛教主》後，他公司想做一首歌，令人再關注Anson的跳唱，他們提出那首歌旋律必須易記，那我就嘗試在全世界找很多不同demo，最終選了這首《Megahit》，最後花姐都覺得整件事策略很成功。」

（即時娛樂）