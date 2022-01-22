雪姨踩茶餐廳盆菜唔夠大酒店好食 激嬲網民道歉兼刪片 (23:55)

有「富貴KOL」之稱的雪姨（Sharon Yung）去年底玩開箱Chanel聖誕月曆，鬧爆花逾6000元物非所值，十分矚目。臨近農曆新年，很多食肆推出盆菜外賣，雪姨今次玩真人實測將3間食肆的迷你盆菜比併，結果玩出火要刪文兼公開道歉。

雪姨所選的三間食肆，其中兩間星級酒店，一間是茶餐廳出品，價錢分別是$688 （1位用）、$788 （2位用）與$128 （1位用），價錢相距極大。雪姨大讚星級酒店的盆菜，評值9分，而茶記的盆菜只有2.5分，嫌鮑魚細、又彈蝦肉霉而髮菜又少。這影片上架引起大反應，網民對雪姨以酒店跟茶餐廳出品作比較，斥不公平，引發一面倒負評。有網民發覺雪姨彈茶記盆菜髮菜少是另有目的，為了借意宣傳「增髮液」！有網民要求她向茶餐廳道歉，有斥她在這艱難時期向小店踩多腳，有自稱是她長期支持者對她很失望。在負評聲中，雪姨將片段下架並道歉，承認做得不夠好，並解釋以酒店跟茶餐廳出品比較原因，是負責聯絡的同事說佷少食肆推出迷你盆菜。她說：「我身為老闆都責無旁貸，所以我即刻take down條片，然後勇於承認過錯。」雪姨承諾以後更嚴密把關，又稱自己一向支持良心小店。

（即時娛樂）