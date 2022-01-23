《七線人棄王》5子冒住風雨拍槍戰︰享受就得啦 (16:22)

陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠擔大旗的綜藝節目《七線人棄王》，除了野外Camping、無底線自爆式Talk Show、七線王實驗式體驗及七線王日記外，還有不少爆趣無厘頭短劇，其中一個重頭劇更由5子自編自導自演，客串嘉賓則有戴耀明及鍾志光。

短劇講述膽小怕事的小混混熹熹，孖住糊里糊塗的江湖大佬駿駿，企圖向一表人才的遠遠行劫，卻反被說服轉為潛行豪宅爆格。以為成功撇甩兩位江湖人士的遠遠，開車其間再度遇上惡賊堅堅及神化Style的文文「騎劫」，最終5子在遠遠寓所相遇，並因種種經歷成為好友，最後發現有人玩背叛。

雖然短劇只有10分鐘，但製作認真，5子有Bob頭江湖人士、探員、搜證人士、道士、醫護人員及綁架犯等多個造型。他們除設計了「既簡單又隆重」的手術室場口，兼無厘頭以熨斗代替心肺復甦器外，還設計了一場超大型「錯摸式」槍戰場面，加上大量無厘頭鄉下話兼港式英語，十分搞笑。據知為了拍好此劇，他們落足心思，事前花了大量時間進行場地視察，之後的拍攝工作也花了接近4天才完成，其間更多次遇上貨真價實的「屋漏兼逢連夜雨」。

據製作組發布的花絮片，5子拍攝槍戰當日天氣惡劣。由於製作成本及時間有限，5子及工作人員硬住頭皮拍攝，不但被風吹至東歪西倒，眼睛也睜不開，更要完成多個動作場面。他們事後笑言希望透過誇張的短劇手法，激勵大家堅持追夢。他們說︰「套劇最後會發現我們5個其實是臨記，只是代替主角試位。雖然如此，我們的對白是『做臨時演員係辛苦，但享受就得啦，唔係10年後邊度有嘢講』，這是我現實生活中的心聲。」

（即時娛樂）