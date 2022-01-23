葉巧琳變陣網上直播宣傳新碟 望大家艱難中懷希望向前行 (17:25)

葉巧琳（Mischa）昨晚在唱片店為新專輯《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》宣傳，獻唱碟內多首新歌，並在網上進行直播。Mischa透露原計劃租貨櫃車到旺區做宣傳，可是受疫情影響而要變陣，改到唱片店進行直播演唱。選擇在唱片店演唱，Mischa解釋︰「想做宣傳難，但各行各業也很難行，尤其一些小店及受疫情影響的行業，所以想趁這次直播為他們打氣。大家知道製作音樂很難，賣音樂的也很難，賣實體唱片的更難，但不緊要，大家都一齊撐他們。」

新歌《難道我還未夠難》成為叱咤冠軍歌，Mischa開心表示︰「感激DJ選播，也感激黃偉文的詞，也為很多人聽到這首有鼓勵性的歌而開心。大家都很難行，很難去渡過這段時間。我作為一個歌手，行了這條路那麼久，其實也有累的時候，會不開心和氣餒，所以唱這首歌時有很大的感觸。這首歌最打動我的是『難度我還未夠難 每天生還已是極難』，這是最現實的，但我常以此歌鼓勵自己，『要確信我未來很璀璨 帶倦期盼』，就算我們走的路有幾艱難，也不要放棄，懷有一絲希望。雖然會疲累，但我們一起疲累，不要失去這個期盼。這個期盼對我很有鼓舞性，鼓勵我繼續去做音樂。」

Mischa表示身邊的朋友也正經歷困境︰「我有朋友開美容院，有朋友做美甲，又有朋友是健身教練，其實他們都相當艱難，尤其我開美容院的朋友，這段日子不能開工，他最近買了部新機，機又要供，但又不能開舖、無客人，每個月還要供款，相當困難。」提到陳柏宇自薦為她執導及做MV男主角，報答她三度當其MV女主角，Mischa笑言︰「他要求高，恐怕由他拍MV要花2天時間，寧願他有更實際的回報......例如送我一部新手機。」

（即時娛樂）