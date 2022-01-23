《爆谷一周》首播 谷德昭「賽後檢討」 讚Edan具備成功喜劇演員條件  (20:50)

谷德昭繼去年為ViuTV主持《納米無明火》後，再次合作炮製訪談節目《爆谷一周》，第一集昨晚（22日）首播，頭炮嘉賓是賀歲電影《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）、主演的吳君如和呂爵安（Edan）；谷德昭又去學整海南雞飯，然後送外賣幫工作中人事打氣。

節目中，Edan指剛拍完《大叔的愛》，知道獲《闔家辣》試鏡機會很開心，但不知道是賀歲片及卡士強勁。被爆在戲中有場鴛鴦浴戲，Edan笑言有著褲，但始終是第一次，故拍攝時感到有點尷尬及緊張。谷德昭說到《闔》片最爆笑是Edan的一句對白「粉絲好食」，Edan說是演員間拍攝時「撞出來」的；君如解釋因為片中有一位演員食齋，其他演員就大魚大肉，但該位演員經常叫人買粉絲食，君如跟對方說「你又食粉絲」，對方回答「粉絲好食呀」，君如之後覺得這句說話好笑，便決定加入戲中。

首集播出後，谷德昭在社交平台撰文作「賽後檢討」，他說：「見到君如，我心更興奮，把聲自動升高咗兩個key，加上唔覺意入埋個《嘩嘩嘩打到嚟》電台節目mode，慌死有dead air，於是見縫插針唔停口，所以出現聲疊聲，會改善。首先多謝君如，係真friend，聽到佢叫我嗰聲Vin腎就知，第一集有佢係我同節目嘅福氣。多謝Coba導演瞓身證實機會係留俾有機會嘅人，機會殺到埋身都要捉得實、要有pitching嘅能力、要有自信、要有charm，呢啲就靠你自己平時練同儲番嚟，機會嚟到就大派用場。多謝Edan淡淡定有錢剩，我同君如咁嘈，好彩有你咁calm戥一戥，入行幾年人仔能夠有呢份poise真係唔容易。Edan具備成功喜劇演員好重要嘅必要條件，呢樣嘢練都冇得練，九成來自天生，包括：面口、教養、性格、笑容、靈魂… 加加埋埋叫做『觀眾緣』，觀眾見到你就想笑，這可是上天的一份厚待，E先生請好好珍惜這份緣，為求笑若渴的香港人多添些歡樂。多謝阿勇教我斬雞，你啲雞又好食又抵食，碗椰子雞湯尤其有家嘅感覺，請答應我就算開分店都要keep住水準。多謝social power為節目提供大數據及話題，以後將會繼續麻煩你哋。多謝團隊，唔講咁多，心照。多謝現場觀眾同學朋友仔，有你哋氣氛好好多。」他又預告下集嘉賓是「七師傅」七仙羽。

（即時娛樂）