黃心穎2019年與許志安爆出車廂偷食「安心事件」,之後被無綫雪藏至今。她生活低調,自去年1月23日32歲生日時在社交網上載生日照後,近1年未有更新,去年聖誕節曾上載愛犬與家中聖誕樹照片,但她未有出鏡。早前她曾被目睹與RubberBand成員黎萬宏(泥鯭)外出放狗,又曾與家姐黃心美到慈山寺出席法會,當時被指身形暴瘦。

今日是她的33歲生日,她晚上在社交網分享捧着生日蛋糕開懷大笑照片,還有跟兩位姐姐的合照。她留言:「Thank you all and wish you all well too, it's been a long time.」見她有點消瘦。

她的姐姐黃心妙亦分享三姊妹與4隻狗仔的合照,面前有個生日蛋糕,她寫道:「Happy Birthday to 小B #唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #sisters #還是缺一」

(即時娛樂)