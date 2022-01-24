陶大宇唐詩詠「兄妹重逢」 送水輝大小姐力邀客串《開心速遞》 (12:03)

因在內地商演活動獻唱《倒轉地球》而再度人氣急升的「師奶殺手」陶大宇，兩星期前從內地回港，大宇接受連串訪問。昨晚（23日）《東張西望》播出大宇的專訪，期間唐詩詠跟大宇喜相逢，2人還攬攬問好，詩詠有少許眼濕濕，原來詩詠和大宇早於17年前已合作《心花放》，2人在劇中演兩兄妹，難怪他們相當開心，大宇還表示有收看詩詠演的劇集。

另外，「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑亦跟大宇打招呼，2人先以大宇的招牌台風「水撥式揮手」入鏡，原來林淑敏跟大宇在2008年《和味濃情》合作過，林淑敏大讚大宇零架子，樂跟新人聊天並分享演戲經驗，大宇亦有收看2人演出的《愛‧回家之開心速遞》，並得悉2人在劇中已成為夫妻，許家傑趁機誠邀大宇客串該劇，大宇聞言也說：「咦﹗好喎，睇下乜嘢角色，但係我要畀你（指林淑敏）喝罵。（你依家收得咁貴？）呢樣嘢就，打個折啦﹗」他還祝《愛‧回家之開心速遞》能播超過1萬集。

2人事後在社交網貼了跟陶大宇合照，許家傑寫道：「嗰日喺公司突然聽到一把好熟悉嘅聲音，原來就係倒轉地球大宇哥，第一次見到佢嘅感覺，豪邁，有容乃大，學識豁達面對，得到的更多，真係好想可以同佢拍嘢，我好鍾意睇大時代。」林淑敏則寫道：「大宇哥嘅親和力足以倒轉地球！希望下次唔係影相，係合作拍劇...咁就好啦！」

（即時娛樂）