魏浚笙遭岑珈其突襲下體 阿正玩遊戲趁機示愛 (14:04)

不過她仍不忘向Jeffrey示愛。（ViuTV截圖）

Jeffrey被讚大膽和有型。（ViuTV截圖）

ViuTV《膠戰S2》已接近尾聲，昨晚（23日）播出第16集「膠戰冬季膠遊遊（上集）」，「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary），去度假營挑戰不同任務。當「6膠」聽從工作人員指示時，Jeffrey突然遭岑珈其輕拍下體，只見Jeffrey當刻未有太大反應。

之後Jeffrey跟Edan和Hillary挑戰3層樓高的擺動橋樑，展示臂力、耐力和膽量，Jeffrey做足安全措拖，而安全帶紮到「小笙」呈激凸效果。

此外，岑珈其和阿正挑戰另一個離地任務「大鞦韆」時，畏高的2人都表現驚青，當「花癡」阿正準備接受挑戰時，向地面的Jeffrey問：「你愛唔愛我？」Jeffrey則避答：「嘩，好曬呀今日﹗」不過阿正盪出去時，亦不忘向Jeffrey示愛講「我愛你」兼送飛吻，場面爆笑。

另外，由「6膠」合唱的《膠戰S2》主題曲《膠on!》，在YouTube點擊已衝破113萬，成績不俗，該歌還登上《Chill Club》推介榜第10位。

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（即時娛樂）