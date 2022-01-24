ANSONBEAN自家製短片逾千萬點擊 預告著泳衣冧「豆粉」 (16:01)

陳毅燊（ANSONBEAN）去年為迎接萬聖節而搞搞新意思，他玩轉韓劇《魷魚遊戲》及Lil Nas X（feat. Jack Harlow）的歌曲《INDUSTRY BABY》，ANSONBEAN還一手包辦租場、排舞及錄歌等，製作短片《INDUSTRY BABY(feat. Squid Game)》於全球播放，而短片截至昨天的觀看人數已逾1000萬，這個數字為ANSONBEAN打下強心針。

ANSONBEAN得知短片逾千萬觀看率，他開心說：「係好開心嘅！呢個係我同另外兩位導演Lewis同Jervin嘅目標，我哋都希望View數爆到之餘，亦可以將短片傳到去外國，美國睇嘅人數係37.1%，其餘嘅係其他國家，感覺夢想成真。雖然呢首唔係我嘅歌，起初出嘅時候都會感到有啲尷尬，但出到嚟大家好鍾意，真係好驚喜，有咁嘅成績，除咗多謝2位導演，一班參與嘅工作人員都好大功勞，要請大家食飯慶祝。」

除了萬歲慶祝，ANSONBEAN還透露會派福利冧「豆粉」（粉絲暱稱），他說：「我一定會派福利，新一年頭炮，會拍Vlog帶世界各地朋友去香港探險，但用乜嘢方法就唔可以講住，保持神秘。新一年會拍多啲生活上嘅嘢畀大家睇，係一啲小小作品，我依家去買一件泳衣，到熱啲嘅時候先買泳褲啦。」

（即時娛樂）