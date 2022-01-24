COLLAR首次擔任代言感興奮 Day認混血兒 素顏照獲讚靚女 (17:38)

Day承認是混血兒，指父親是尼泊爾人，媽媽是香港人。（鍾偉茵攝）

人氣女團COLLAR今天（24日）到尖沙嘴出席能量飲料活動，簽約成為品牌首個香港歌手代言人，亦是她們成軍後首個代言產品。

COLLAR出道未夠半個月已獲得首個代言工作，隊長沈貞巧 （Gao）感興奮、驚喜和榮幸。邱彥筒（Marf）還透露COLLAR快將推出新團歌，但未知風格，叫大家期待。問到這次代言酬勞是否很可觀？她們表示不知，笑言活動後問一問。

問她們還想代言什麼產品？Marf說：「食物！」蘇芷晴（So Ching）表示她們仍是新人，什麼類型也想嘗試。追問現時是否已接下很多廣告？Gao表示她們也不清楚，因最近埋頭苦幹準備3月演唱會，擔心會受疫情影響延期。

談到經理人Wing（戴穎）爆《全民造星IV》總決賽第5名的楊安妮（Win Win）拒入女團 ，問是否有成員取代了Win Win位置？Gao表示沒有誰取代誰，原本就是選了現有團員，她亦不知道如果Win Win加入，是否變9人女團，但會支持對方選擇路向，相信將來也有合作機會。

網民早前投選「COLLAR素顏評分」，Day獲得最多正評，成為網民票選素顏最靚COLLAR成員。她表示有留意，因粉絲有傳給她看，她覺得成員們素顏都很靚，跟化妝沒有分別，Day說：「這只是網民玩的排名，大家不會太介意。」Day承認混血兒身分，父親是尼泊爾人，母親是香港人，只是比賽時沒有特別提及。

（即時娛樂）