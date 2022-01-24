邀梁詠琪飾母親角色 吳君如難開口 Gigi演鄭中基老婆挑戰大 (18:15)

吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，暢談拍攝賀歲片《闔家辣》點滴。

君如用三個詞語形容：「開心、愉快、熱辣辣。5、6年沒拍賀歲片了，所以很期待。這故事是真人真事，很貼香港民情，全世界都面對在家工作，以及一家的困獸鬥。」Gigi也說：「這段時間想帶歡樂給香港人，一拍賀歲片就有種使命感。」

問到為何找Ronald和Gigi演出，君如說：「首先鄭中基是很出色的喜劇演員，之前與他拍過很多戲，跟他很有默契，看完劇本覺得很適合他做。我本身是Gigi粉絲，她拍了很多誇張喜劇，現在做了母親，戲中角色也是個母親，而她還是很有自然美。」

Gigi說君如約她出來時沒說原因：「通常是劇本給演員，演員看角色是否可以。出來時，君如說今次我要演母親，兒子20多歲了，君如本身是演員，所以知道這事向我提出是一個關口，我很感謝她尊重演員這方面想法。」

君如笑言：「我約你出來是讓你走不了，有一疊劇本放在你面前，我給中基和Gigi的劇本都是影印的，很原汁原味，以前看劇本的樣子。我用眼睛打動Gigi，說只我們兩個，別帶經理人出來，不是說你經理人，但通常經理人會在旁邊發表意見，你自己一個人看。」

Gigi續說：「所以為什麼我這麼快回覆你，因爲大家都覺得賀歲片是要開心，我這個關口是小事，所以我當晚就決定接拍。」君如笑稱：「4點散會，她10點已經回覆我，哪有人看劇本這麼快？給我這些大明星要看一個月。」Ronald笑君如：「你看得慢而已，有近視。」

Ronald和Gigi戲中演鬥氣夫妻，Ronald透露是導演真人真事：「導演告訴我，他的爸媽每天吵架，每天沒事找事吵，沒吵那天會問對方沒事吧？要吃藥嗎？這是他們的溝通方法，相處之道。」Gigi就說：「我經常對他說話刻薄，覺得他煩，這種角色我以前少做，很有挑戰性。」

（即時娛樂）