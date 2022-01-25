七仙羽被批冇料冇邏輯 爆Seed反擊惡評：把口不要太惡毒 (13:00)

玄學家七仙羽（七師傅）近年主持ViuTV節目而人氣急升，她半鹹半淡廣東話再加上口頭禪「師傅愛你」，建立了獨特搞笑形象，而七師傅亦工作及廣告不斷，早前還擔任張敬軒演唱會嘉賓，成為爆紅的玄學家。

平時搞笑兼親和力見稱的七師傅，昨晚（24日）在社交網罕有「爆Seed」，撰長文回應種種對她的批評，七師傅寫道：「任何人在網上罵我﹑攻擊我﹑不斷踩我....然後藉我名氣吸引別人留意你的節目...等等，我全部都非常清楚你們都做些什麼！！！

我真誠的勸你，種何因得何果，不惜犯口業踩低我，你不會有什麼好結果，因為你用的方法大錯特錯！！！我修煉過什麼法，你不清楚！我心地善良處事爲人，你不清楚！你根本不了解我，就編些故事炒作，我覺得你....哎，好cheap，真的！

你根本太膚淺，真的，請謙虛一些多學一些知識，宇宙好大，未知的東西太多。我日覆一日年覆一年在印度﹑尼泊爾﹑克羅地亞﹑蘇格蘭等地修煉....你的頻率根本達不到那種層次，所以，你不懂我！世界之大，人外有人，記住，謙受益，滿招損。不要用你的觀點審視我的境界好嗎？」

七師傅去年拍攝《七救星》，今年再接再厲拍《七福星》，並請了不同歌手藝人亮相節目，七師傅坦言拍節目是希望大家開心：「我拍這麽多的節目，說了好多次，主要原因希望大家開心，帶給大家正能量，身心靈都健康，佈施给大家。你說我冇料冇邏輯....我不介意。

我擁有幸福的家庭﹑物質的豐盛﹑大眾的支持和喜愛....你咁有料，那你會爲自己也擺個風水陣嗎？誰有料？已經好明顯！

廣結善緣你懂嗎？你結下惡緣，你未來的路只會越來越窄！奉勸你，培養善良的心，把口不要太惡毒，佛經說，心地壞﹑惡口之人會好醜陋！為了一點點的破收視，踩完別人，你睡的平安嗎？」

（即時娛樂）