泳兒出碟首日巡唱片舖 喜見粉絲即場買一箱 (14:27)

泳兒（Vincy）相隔9年再推出專輯，昨天（24日）推出大碟《Dark Light Of The Soul》，大碟推出首日，Vincy親身走進旺角鬧市多間實體唱片店，答謝歌迷及唱片店支持。

由於疫情關係，未能舉行實體簽名會，於是Vincy便進行「快閃簽名會」，一口氣走勻旺角6間唱片店，實行以「游擊戰術」為歌迷製造驚喜，她說：「好有busking嘅感覺，希望疫情快啲過去，喺不久將來真係有個正式簽名會，當然亦希望有演唱會，簽咗嘅朋友唔緊要，你可以買多隻，到時我再簽畀你哋。」

簽碟期間，Vincy遇上不少買碟樂迷，差不多每個樂迷都買2至3張唱片，其中一位女士更豪氣地買了一箱，令Vincy十分難忘，她說：「有位女士買咗一箱碟，好開心呀，簽名時一下簽晒個感覺好治癒，亦都好多謝佢。佢話係幫一啲舊Fans買，我都好希望見舊Fans，都好掛住你哋，希望遲啲有啲聚會，可以見面。」

此外，有2位小歌迷由爸爸帶到唱片店買碟，她說：「見到2位小朋友fans，佢哋除咗買碟，仲送咗幅佢自己畫嘅畫畀我，畫入面全部都係我呢3年嚟暗黑風嘅造型，好窩心。」

（即時娛樂）