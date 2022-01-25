Uncle Ray突然中風 契仔及時察覺急送院 (15:11)

年逾90歲的「樂壇教父」Uncle Ray（郭利民）在1月13日突然中風入院，住院4晚後已出院，住院期間，Uncle Ray獲契仔悉心照顧。

車淑梅今午在社交網貼了和Uncle Ray合照：「1月13日我們的Uncle Ray突然小中風進了醫院，住了四個晚上，終於可以出院了，而且精神奕奕！多謝契仔Andy一直非常留意和照顧Uncle，『當日Uncle整天沉睡，已覺不妥，起來只吃了兩個蛋撻，到晚飯時見他坐在床邊，低下頭，說：我呢次真係死梗...』

Andy知道事態不妙立即call白車，白車5分鐘之內到達。醫護人員非常細心，當時Uncle沒有太大的反應，醫護在車上問，如果你聽到我說話，請你伸條脷出來，Uncle Ray真的伸條利出嚟﹗到醫院接受檢查後，他的神智慢慢開始回復，太好了！多謝香港的醫護團隊！康復了全是Uncle的luck！其實，我們真心多謝Andy夠醒目，我們要向他學習時刻守護着家中的長者...祝Uncle Ray身體健康!繼續陪伴我哋﹗」

車淑梅接受《明報》訪問時表示，她已致電慰問Uncle Ray，又稱對方的聲音聲如洪鐘。Andy則表示Uncle Ray已完全康復，目前在家休息，暫沒有看到後遺症。

（即時娛樂）