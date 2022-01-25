李佳芯否認跟「蟲草大王」交往：從沒有發展過任何關係 (17:10)

李佳芯強調跟Mark從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。（資料圖片）

視后李佳芯（Ali）去年11月被爆跟有「蟲草大王」之稱的陳恩德（Mark）密會，當時Ali回覆時否認戀情：「跟這個人（Mark）一直只有生意上嘅合作來往，就係咁簡單，希望事件不會再發酵，謝謝。」

今天（25日）再有消息指Ali和Mark秘戀超過1年，同時網傳多張2人「拍拖」時，由男方視角拍攝的靚相，當中有Ali歎燒鵝髀的照片；有指Mark找人鑲嵌鑽石心口針給Ali，令秘戀報道似層層。Mark被問到是否跟Ali交往中，他回覆《明報》時說：「我們是好朋友。」

Ali被問及此時事則澄清，她表示前年8月中由同事介紹認識Mark：「因陳生計劃跟不同藝人合作，發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。第一次跟他及其員工見面，是其位於其銅鑼灣的工作室，而經過幾次會談後，因未能達到共識，而沒有繼續洽談。

其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，唯當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。不久之後，陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。

期間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年十月於酒店中菜廳商討電影細節，其後因為出現不實報導，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。

本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」

（即時娛樂）