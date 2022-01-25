青春不要臉｜「理想黃蓉試鏡」掀集體回憶 已故翁美玲閃現熒幕 (18:20)

由余德丞、劉穎鏇、伍樂怡、丁子朗、戴祖儀合演的《青春不要臉》，昨晚（24日）播出一集，劇情講到向已故藝人翁美玲及鄧麗君致敬。劇情講述姜之雁（劉穎鏇Tiffany飾）當選港姐亞軍後，一心加入劇組以常伴姊姊妍妹（伍樂怡飾）左右；未幾，之雁吼準「理想黃蓉試鏡」機會力爭女主角席位，相關情節除了Tiffany古裝Look備受爭議，已故藝人翁美玲的閃現亦掀起網民熱議。除有網民以落淚emoji悼念外，討論區亦湧現相關情節截圖：「真黃蓉出現了！」、「可惜不在了」；有網民疑惑當年黃蓉一角是否真的公開招募的同時，亦有人質疑為何郭靖是林嘉華而非黃日華。

翻查資料，已故影視界資深製作人王天林，當年開拍《射鵰英雄傳》前，確曾為女主角黃蓉一角公開招募，名為「理想黃蓉形象」選舉；當年負責協助試鏡的「郭靖」亦確是林嘉華。

該選舉活動共吸引了約3000人報名參賽，而爭奪黃蓉的最後四強，除了翁美玲外，還有黎燕珊、呂靜紅及已故藝人司馬燕。最終當年23歲的翁美玲勝出比賽，而她飾演的「俏黃蓉」亦成了港人的經典集體回憶之一。

（即時娛樂）