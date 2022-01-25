演員‧門｜凌文龍難忘訪問張繼聰 孖陳漢娜即興演戲獲讚 (18:48)

游學修（阿修）、凌文龍（小龍）、吳肇軒（軒仔）早前聯同陳湛文主持ViuTV節目《演員‧門》，他們都是首次為電視節目擔任主持，訪問不同演員分享演戲經驗和樂趣。

小龍憶述訪問嘉賓張繼聰（阿聰）時的點滴，稱很欣賞阿聰對戲劇繼續有研究，而且同樣在演藝學院出身而有共同語言。小龍說：「舞台劇有排練的機會，令我們可以在錯誤同失敗中，試到好好的東西，而且有足夠時間在沉澱後演出，就可以給最好的演出讓觀眾看。相對香港電影電視沒有這種時間，只會找最安全方法去演繹。」

而小龍跟陳漢娜（Hanna）早已稔熟：「Hanna是一個對戲劇好有追求的人，跟她在劇集《IT狗》合作得好開心。」2人還在節目中在沒有劇本的情况下演對手戲，小龍飾演迷戀女神Hanna的宅男，在場工作人員都對他們的即興演出讚口不絕。

軒仔跟幾位拍檔很少接觸主持工作，彼此的默契及成長，是令他最深刻的事情。他特別提及談善言與陳漢娜做嘉賓的那一集：「我們這一代的演員，坐在討論將來想做的事情、在鏡頭前或鏡頭後，要面對的情况，大家很忙都可以再一次聚首，令我好開心。」阿修則覺得跟彭秀慧聊得最開心：「沒想過彭秀慧想我做導演拍她，其實我想她拍我多些。」

（即時娛樂）