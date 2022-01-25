周勵淇拒讓1歲囝囝上網課 爆疫期間暫無造人大計 (19:55)

林家棟、周勵淇（Niki）、ANSONBEAN（陳毅燊）等，今天（25日）出席港台節目《新時代奮鬥者》記者會，向25名獲選參加者分享演藝心得。

節目為期半年，由倪秉郎擔任校長，港台顧問（節目）何重恩指有別於《全民造星》及《聲夢傳奇》，會重視參加者品德為主。

家棟及Niki為節目擔任客席導師，家棟表示會趁機在節目中為電影揀蟀，他說：「我覺得操守好緊要，因發覺很多新人在片場經常只顧拿着手機，經常NG，確實令人泄氣，如果連劇本都沒看，更加不可原諒。」

Niki表示暫時留港工作，之後為兩部電影開工，兒子亦會隨她留港。她指疫情最大影響是1歲多的兒子也要以Zoom上學前班，她說：「兒子未看過手機和電視，我和老公商量後，已決定不讓他上網課，自己陪兒子玩，但最慘是帶兒子到樓下公園玩也不可以，兒子見到公園封了，不能玩鞦韆都喊。」

Niki表示懷孕時遇上疫情第一波，覺得好大壓力，有很大心理陰影，怕再次在疫情下懷孕生B會感到痛苦，並擔心抑鬱，故決定今年暫時不會有造人計劃。

ANSONBEAN表示自己未夠班擔任導師，他稱之前因忙拍戲疏於練習，練舞時不慎扭傷腳踝，要休息一星期，中西醫合璧治療，暫時未能練舞，先專心練歌。他的自家企劃MV獲逾千萬點擊，預告會穿泳褲拍片，以答謝粉絲支持。問到泳褲尺度？他則指天氣凍，怕冷親，故不會只穿泳褲，打算穿多件背心才落水。

（即時娛樂）