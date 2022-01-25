《男親女愛》經典拍檔喜相逢 Do姐爆子華神愛改劇本對白 (20:06)

鄭裕玲（Do姐）和黃子華因拍攝處境劇《男親女愛》而成為經典劇集情侶，繼3年前兩人在C君（鄭詩君）婚禮重遇後，近日子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，與導演陳詠燊（Sunny）接受Do姐電台節目《口水多過浪花》訪問，兩人自拍劇以來，22年後「余樂天」和「Miss Mo」因工作再聚首。

昔日工作拍檔碰頭，Do姐把握時間追問子華為何今次只參與演出，沒有投資做老闆，子華苦笑說：「上次自己做老闆的《乜代宗師》，雖然票房過3000萬元，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做演員，難得導演Sunny找我演出前，已有完整劇本，故事引人入勝，看了劇本後便答應接拍。」

Do姐回想當年與子華拍劇時，子華不時大量改劇本對白，Do姐翻舊帳妙問子華，今時今日是否仍有這個習慣，子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態演這部電影，所有收到的劇本，我都當是莎士比亞劇本，試問你又怎會去改莎翁劇本呢？」

子華透露沒戲開的日子，自己會注重保健身體，閒時看醫生調理身子、多做運動，有次看醫生時還遇到發哥。提到發哥，Do姐即追問有沒有跟發哥跑步，子華笑言發哥做運動的時間，他才開始作息。不過那次在醫館遇到發哥，子華覺得不可思議：「發哥很熱心教我跑步，還要在人來人往的電梯大堂，講足10分鐘，很有心，而且毫無架子。」Do姐順勢託子華下次遇到發哥的話，幫她帶句話，邀請發哥上她的節目；子華對Do姐要求承諾無問題，但不知下次幾時才再遇見發哥呢！

（即時娛樂）