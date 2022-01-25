盆菜風波︱雪姨再三道歉 向市集檔主退全額租金求原諒 (22:51)

有「富貴KOL」之稱的雪姨（Sharon Yung）其網上節目，最新一集以3間食肆的迷你盆菜比併，分別是兩間大酒店及一間茶餐廳的出品。雪姨讚兩間大酒店的盆菜，卻彈茶餐廳盆菜的水準，嫌少髮菜，同時借機會宣傳生髮水產品，引起網民炮轟。雪姨刪片及發文道歉，承認做得不夠好。事件發生了4日，雪姨的YouTube頻道由擁32.4萬訂閱人數，到今晚跌至31.5萬，有網民留言對雪姨感失望而取消訂閱。

雪姨就事件，今日第3次公開道歉，事件牽連廣，杯葛行動包括她有份籌辦的市集，有租戶要退租，就算繼續開檔的檔主亦擔心行動中影響往幫襯市集的人流。雪姨在社交平台道歉，同時承諾給市集的檔主退還全額租金。

她寫道：「就近日影片引起之風波，我再次向基隆茶餐廳因本人疏忽而造成之影響，致萬分歉意。以及後影響到大乾爹市集檔主，本人在此亦向各位用最真誠、最謙卑的心道歉。連日來經過不斷的沉思和反省，本人作出以下的決定：

1)明白檔主連日來受到風波影響，所有大乾爹市集檔主將獲退還全額租金。

2)了解到各小店為市集努力和籌備多時，卻因為本人言論問題而造成影響，蒙受損失。為將影響減到最低，檔主有權利選擇是否繼續參與市集，本人在此再向各位檔主致歉。

3)為表歉意，本人會將自己檔內全部收益捐到有需要團體。受助單位，容後公佈。希望可以幫到更多有需要人士。

我深深感受到作為一個創作者，需要為自己的創作內容及大眾負責任。再次向受影響檔主及各單位人士深表歉意。

請大家接受我最真誠的道歉，並給予改過機會。」

雪姨激嬲網民，除了是不公平地將酒店出品跟茶餐廳作比較，有認為她踩茶餐廳盆菜少髮菜，另一目的是宣傳生髮水。連日來，兩間酒店先後公開聲明，沒有參與贊助或有關拍攝內容。雪姨宣傳的生髮水品牌今日也出聲明道歉並跟雪姨割席，表示針對發布的影片有不恰當的言論，對品牌產品做了考慮不周全的介紹，為大家帶來不愉快的觀感與困擾深表歉意；品牌強調沒有參與影片中任何關於食物評價的對白創作，當中內容涉及有明顯影響到受大家愛戴的餐廳的錯誤表現，深表遺憾。

（即時娛樂）