姜濤紀錄片《答案》最終章 自揭黑歷史 行商場嗌奢侈 (23:59)

MIRROR人氣王姜濤早前推出個人紀錄片《答案》，第3集「最終章」今晚播映。今集先播出他之前接受訪問的片段，他說自己不喜歡「姜濤」、「姜B」這個名字，更曾向經理人花姐（黃慧君）提出可否改名，可惜「姜濤」這個名字已深入民心。接着，播出姜濤於「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的得獎片段，他說：「可能人哋睇我喺好高峰位置，其實我真係跌得好低，可能你睇嘅嘢真係相反，可能你睇到嗰個人嘅表面同佢內心所想嘅完全相反，所以千萬唔好太容易定義一個人，冇人定義到。」

姜濤自言出道3年，變得很在意別人的說話，會想很多無謂的小事，繼而令自己愈來愈不開心。之後，有姜濤跟友人乘搭港鐵及電車、行商場及返回母校的畫面；他搭港鐵時表示，事前特意看網上的影片，看如何令自己的存在感降低；行商場時，他又說這是很奢侈的事。

他回到母校時，除了跟一些職員合照，又走到禮堂，指禮堂是他首次演出的地方。他又提到當年因為肥胖，上游泳堂時不會脫衣服，見到其他學生跑步，自己會感到自卑。姜濤又稱這間學校是他自卑最嚴重的地方，所有自卑、童年的不自信都來自這地方，但並非這間學校不好，而是當時的經歷令他愈來愈自卑，愈不懂事，長大後才會變得懂事。

對於新歌《鏡中鏡》，姜濤稱起初是想表達自己逃避及反抗，但後來覺得沒意義，不如找方法讓自己更堅強，並承認自己內心有負面聲音，找方法跟它共存。他稱拍完此紀錄片及推出《鏡中鏡》後，仍然會有不開心的時候，但知道有方法去抒發，並鼓勵大家如有同樣問題可以聽《鏡中鏡》找答案。姜濤覺得做藝人很神奇，可以把自己的幻想情境透過作品實現。一直甚少分享往事的姜濤，自覺可以再開放些。最後他提到《鏡中鏡》MV是描述自己如何對抗內心的過程，但不代表他會忽略外間聲音，而是更勇於面對，希望大家可以繼續督促。

（即時娛樂）