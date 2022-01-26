《青春本我》紀念冊掀搶購潮 炎明熹千字文吐心聲 (12:52)

由炎明熹﹑姚焯菲﹑張馳豪﹑冼靖峰及潘靜文等合演的《青春本我》，日前推出同名紀念冊掀搶購潮，不少網友在社交網「哭訴」一書難求，據知為滿足劇迷，劇組現正趕印第2版。

紀念冊內除了有大量劇照，還印製了專誠為劇集創作的歌曲的相關歌詞，當中最有心思的，是一眾演員的心底話，配以生活照、真學生Look及可愛童年照，內容豐富又感人。

當中以炎明熹（Gigi）心底話最感人，她親筆寫下的千字文感受，不但流露少女心及活潑一面，還流露對拍攝團隊不捨之情：「前陣子不斷拍的時候，雖然十分疲倦，但有種說不出的心情（是良好的、正面的）神神奇奇又百感交集。之前拍攝時會經常見到導演、拍檔及工作人員們，但是拍的東西開始越來越少，見他們的日子也開始逐漸減少，我便有種想念他們的感覺（但可能他們不想見我，哈哈～）」

Gigi更坦言追逐夢想的旅途，讓她終於明白了時間的重要性：「在我小時常常抱怨時間為什麼會過得這麼慢，時間好像用不完一樣，但是長大以後卻發現時間在偷偷地溜走，完全不夠用，想跟它說：『拜託不要走！』我想我已經找到了原因：因我找到了自己的目標。相信如果大家都找到了自己生命中覺得有意義的事情，大家便會明白和更有共鳴，而我的時間都用來做我覺得有意義的事—追尋我的夢想。在這旅程中，時間就像怎麼也不夠用一樣。」

（即時娛樂）