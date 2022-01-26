姜濤驚喜「客串」 網民盼《IT狗》開拍第2季 變長壽處境劇 (14:48)

凌文龍和楊樂文在劇中的演技獲讚。（ViuTV fb截圖）

在今晚播出一集《IT狗》，有姜濤閃現的鏡頭。（ViuTV fb截圖）

由凌文龍﹑陳湛文﹑陳漢娜﹑岑珈其﹑鄧子超﹑林家熙﹑余逸思和MIRROR三子楊樂文﹑邱士縉﹑陳瑞輝主演的ViuTV原創劇《IT狗》，由首周的4.1收視，到第2周已升到4.6收視（觀眾人數近30萬）。

今晚（26日）播出第13集，劇情講到Tony（楊樂文飾）意外得知阿Lou（周祉君飾）正與行業龍頭——雅典娜商談合作，PayPayDuck眾人意圖活用Tony的「大台理論」捷足先登；同時PayPayDuck與PayPayEgg的Market Share之戰正式拉開戰幔，阿信（凌文龍飾）仍堅持以質素攻佔市場，但在後者的銀彈攻勢下，阿信等人難免節節敗退。

劇情預告則見到魏浚笙說：「依家只要download PayPayEgg，就有MIRROR演唱會飛抽。」最搞笑是見到手提電話Wallpaper是姜濤照片，姜濤意外客串了一個鏡頭，有網民搞笑留言：「求paypayegg app，Download左之後有Mirror演唱會飛。」

另外，今晚劇集播完後，台前幕後會舉行視像智能facebook live，不少網民留言「跪求」要《大台理論》及星之子Tony簽名，「披皮」真迹，還有Never（陳瑞輝飾）墨寶及期待Never冲咖啡等，同時亦有網民盼《IT狗》開拍第2季，並變成長壽處境喜劇。

（即時娛樂）