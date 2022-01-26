吳君如年紀大 恨拍黃昏戀 梁詠琪放低偶像包袱演喜劇 (15:33)

吳君如和梁詠琪（Gigi）日前接受由許文軒主持的《StarTalk》訪問，大談合作拍攝賀歲片《闔家辣》感受。君如表示選角方面有激烈討論，她說：「揀一個好嘅喜劇演員，會令喜劇電影事半功倍，首先自己都係一張牌，覺得個劇本好貼地，所以我做埋演員同監製；今次有個媽媽角色，覺得Gigi好適合，一來佢拍過好多喜劇，二來年紀又好啱。其實第一日畀劇本Gigi，都同佢講如果你唔想做媽媽，我立即收番劇本，當飲餐茶無數，因為我以女演員，靚女角度去諗，有好多女演員未必接受有咁大個仔（呂爵安），我以前都因為咁樣嘅關係，推過好多部戲！」

君如表示自己被迫走喜劇演員路線，她說：「當時唔夠同期演員靚，我本身唔想做喜劇，我係焗住做，呢條路係好難行，攞獎又唔到你，觀眾覺得你冇演技，淨係聽到你把聲，聽到呢啲說話會唔開心，慢慢諗會覺得如果可以引大家笑，令到觀眾肯畀錢入場睇戲，呢個係一個使命，我條路係咁樣行出嚟！（現在有好大滿足感？） 可以啦！我更加想做愛情片女主角，無奈年紀已經大，不過可以拍黃昏戀！」

Gigi表示拍喜劇需要有喜感，「我覺得自己一半一半，有時需要人哋push吓，初初入行冇乜包袱，拍咗幾部喜劇，但慢慢做咗歌手，可能個偶像包袱大咗，會覺得做喜劇困難，依家少咗偶像包袱，放輕鬆心態，又好似覺得容易咗」。

電影講述疫情期間發生的事，她們表示拍攝時有共鳴，君如說：「我係2020年3月第一批要戴手帶嘅人，當時我坐唔到飛機返香港，就係差6個鐘頭，就要14日隔離。疫情期間最深刻係畀個女迫去Staycation，我心諗我屋企好似仲靚過間酒店，同埋覺得乾淨啲，我每次去Staycation抹廁所抹得好辛苦，住嗰兩晚搞到好攰，不過佢哋好開心。疫情之下，自己最開心嘅係一早起身見到個女用Zoom，我多咗時間見佢，可以抱吓佢攬吓佢，補償以前太忙好少見佢嘅時間。」

君如又說：「我呢兩年仲考咗兩級鋼琴，本身係陪個女一齊練，只不過之前冇時間去考，依家有機會，仲要疫情期間唔使對住考官考試，只係拍一條一Take過嘅片就得，如果有考官，我驚我會有壓力，最後我僅僅合格，依家我諗住跳級！」

（即時娛樂）