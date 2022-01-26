余香凝拍賀年節目食唔停 自爆下廚「惹火」經歷嚇餐飽 (16:35)

臨近過年，余香凝（Jennifer）與同公司的徐頴堃（Erica）、陳穎欣（Yanny）、吳嘉禧（Cheronna）、余潔滢（Zoe）及梁式昕（Catrina）拍攝開電視賀年飲食節目，分別與城中知名廚師Ricky、Jacky、小儀及Anson炮製多款不同的賀年菜式。

首次拍攝飲食節目的Catrina表示，以往在外國讀書時，試過與同學上網自學整賀年糕點，不過味道一般，她說︰「在外國讀書時剛搬屋，有一晚煮嘢食時，忘記擺放木叉在爐頭上燒着了，整響火警鐘，成棟樓鄰居為我要走火警。」

已為人母的Jennifer同樣下廚時非常「惹火」，自言有「強迫症」的她，因一張紙巾嚇到心慌，她笑說︰「我有少少強迫症，如果污糟咗就要即刻抹，試過開住個爐，爐頭附近有少少污糟咗，我拎紙巾去抹，點知燒着紙巾，當時好驚，之後會提醒自己要煮好先去抹。」

Yanny向4位廚師偷師，還大讚女廚師小儀，她說︰「我覺得佢好叻，雖然佢身形嬌小，但識拋鑊，有自己私房菜，好佩服佢。」Cheronna大讚幾位廚師相當搞笑︰「佢哋見Yanny鍾意食嘢，就叫佢搵識下廚的另一半。」

（即時娛樂）