被無綫要求與李佳芯保持距離 陳恩德感侮辱 抽起千萬廣告 (18:02)

陳恩德表示TVB的不合理要求，令他感到不尊重及侮辱，他已去信投訴並說會抽起所有廣告。（鍾偉茵攝）

李佳芯（Ali）跟有「蟲草大王」之稱的陳恩德（Mark）早前被爆密會，近日又指2人秘戀逾1年，網上流傳多張2人合照，包括陳恩德為Ali慶祝生日。Ali昨天（25日）發聲明澄清秘戀報道，再次強調2人只限工作洽淡，從沒發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。

今天（26日）Ali原先出席一個NFT發布會，但最後改為蔡潔、王丹妮及老公羅孝勇擔任嘉賓。Mark受訪時表示：「佢（Ali）經理人有特別要求，喺呢個event唔可以同陳先生合照，即使上台大合照，一定要同陳生保持距離，要隔幾個人先可以影相，陳生同Ali唔能夠同時接受訪問。

喺我哋公司立場，係好冇禮貌，甚至係帶點侮辱嘅一個要求，咁我哋即時問『點解臨尾會有啲咁嘅要求嘅？』當然同經理人嘅對話嗰個唔係我，咁佢哋send返畀我哋嘅時候，我諗我只能夠傳WhatsApp畀Ali，問『係咪你主意』，佢冇覆我。」

問到2人關係是否轉差？Mark說：「佢（Ali）後來有覆，不過唔緊要喇，係私人內容，總之佢意思係公司要求各樣各樣，唔緊要喇，咁經理人打嚟，我即刻答『唔需要喇』，唔需要原因，唔係Ali問題，係我哋需要嘅係尊重。好似今日咁樣嘅event，起碼都要介紹，起碼都要影幅相。首先我都要聲明，我都唔係鍾意影相嘅人，頭先佢哋要我影相，我一幅都唔影，我好怕影相。

我講咗我立場先，亦都因為咁嘅原因，最後我哋cut咗唔使佢（Ali）出場，呢個係TVB嘅問題，我哋亦出晒信去投訴，我亦都抽晒所有TVB廣告，即係我覺得以我一個每年用千萬元計嘅客戶而獲得咁嘅待遇，我覺得佢哋簡直侮辱緊我。（有沒有討論件事或和解？）我諗樂易玲自己交代吓啦！」

此時，Mark的律師表示：「啱啱老闆講過，出信去TVB，我哋會書信來往，尋求達成共識，我哋希望咁樣。」

再追問跟Ali私下有沒有聯絡？是否追求Ali？Mark則說：「私人問題就唔答，頭先屬於公事，就解釋一次。好多人問我點解活動有Ali個名，但Ali唔嚟，所以交代一下。（追求Ali？）我只可以咁講，喺我單方面，佢會係我好朋友，就算今日佢冇嚟，我會照送番NFT畀佢，我哋呢啲好冇所謂，其他私人事我就唔答，咁佢（Ali）想點講，我完全尊重佢講任何嘢，OK？但我覺得我唔需要去同佢去講任何說話，大家朋友。」

問到除了給NFT外，會否給予出場費予Ali？他說：「唔會咯，因為TVB收㗎嘛，唔係佢私人收。」至於會否告Ali違約？Mark的律師再度搭嘴：「我哋因為會書信來往，呢個我哋會處理。」

談到Ali發聲明劃清界線？Mark再說：「頭先講咗，佢想點講都冇所謂，喺我原則就係，唔好特別傷害佢喇，佢係一個好人。」

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（即時娛樂）