網傳港台「十大禁播」名單 C AllStar冇回應：做好本分 (19:02)

謝安琪亦被傳是港台十大禁播歌手之一，她的老公張繼聰今天亦有出席活動。（資料圖片/鍾偉茵攝）

有消息指港台電台部高層口頭向眾DJ下達十大歌手禁播名單，包括黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗。C AllStar、許廷鏗和謝安琪老公張繼聰今天（26日）出席活動。

對於被傳是港台禁播歌手名單之一，C AllStar受訪時表示：「暫時呢件事係傳言，冇乜特別嘢回應。（港台播少了你們歌曲？）我哋做音樂，係做好本分，冇特別計算唔同媒體嘅支持度係點樣。老實講，如果講港台，其實以往支持度都好高，印象中我哋做新人，喺港台（頒獎禮）有新人獎同十大中文金曲，嗰時好開心，新人時得到媒體認可，係好開心嘅，所以呢個傳言係傳言階段，暫時真係擺埋一邊。（有沒有了解過？）公司同事了解中，等佢哋了解完之後再睇點發展。（有否想過發生何事？）冇特別諗，始終係傳言，等佢繼續傳吓先，假設性問題就唔特別去答，我哋會做好自己嘅。」成員梁釗峰又表示C AllStar去年有兩首歌曲曾榮登港台「中文歌曲龍虎榜」冠軍位置。

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（即時娛樂）